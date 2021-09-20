Поиск
Хроника последних дней СССР

В Стерлитамаке двое мужчин погибли после попытки согреть квартиру духовкой

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Стерлитамаке в многоквартирном доме на улице Дружбы в одной квартире нашли двух погибших, сообщили в МЧС Башкирии. Причина их смерти не установлена.

Квартиру пришлось вскрывать.

"Предположительно, в квартире была включена горелка в духовом шкафу для обогрева помещения", - говорится в сообщении.

Бригада ОАО "Газпром газораспределение Уфа" проверила квартиру и установила, что плита была исправна, утечки газа не было.

Башкирия МЧС Стерлитамак Газпром

Новости

Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

В Госдуму прошли представители восьми партий

Нападения в школах и вузах

Власти Прикамья выплатят по 1 млн руб. семьям погибших при стрельбе в Перми

ЦИК РФ оценил явку на выборы в 51,68%

ЦИК РФ оценил явку на выборы в 51,68%

Лава извергающегося на острове Пальма вулкана движется в сторону моря

Лава извергающегося на острове Пальма вулкана движется в сторону моря
Нападения в школах и вузах

Напавший на университет Перми был вооружен ножом, ружьем и патронами

"Новые люди" проходят в Думу по данным ЦИК после обработки 99% протоколов

"Новые люди" проходят в Думу по данным ЦИК после обработки 99% протоколов
Нападения в школах и вузах

Минздрав уточнил, что 6 человек погибли и 24 пострадали из-за стрельбы в вузе Перми

Минздрав уточнил, что 6 человек погибли и 24 пострадали из-за стрельбы в вузе Перми

Миронов сообщил, что "справороссы" обогнали ЛДПР по числу мандатов в Госдуме

Миронов сообщил, что "справороссы" обогнали ЛДПР по числу мандатов в Госдуме

В РФ не принимали решений об изменении состава кабмина после выборов в Думу

В РФ не принимали решений об изменении состава кабмина после выборов в Думу
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');