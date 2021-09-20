В Стерлитамаке двое мужчин погибли после попытки согреть квартиру духовкой

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Стерлитамаке в многоквартирном доме на улице Дружбы в одной квартире нашли двух погибших, сообщили в МЧС Башкирии. Причина их смерти не установлена.

Квартиру пришлось вскрывать.

"Предположительно, в квартире была включена горелка в духовом шкафу для обогрева помещения", - говорится в сообщении.

Бригада ОАО "Газпром газораспределение Уфа" проверила квартиру и установила, что плита была исправна, утечки газа не было.