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Хроника последних дней СССР

На атомном ледоколе "Ленин" произошел пожар

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В порту Мурманска произошел пожар на атомном ледоколе-музее "Ленин", его уже потушили в 16:14 по московскому времени, сообщили "Интерфаксу" в областном управлении МЧС.

В пресс-службе ФГУП "Атомфлот" "Интерфаксу" уточнили, что на борту "Ленина" произошло задымление при ремонте жилой каюты.

"Фактического возгорания не произошло, на борту производились работы по снятию лакокрасочных материалов с использованием строительного фена", - сказал представитель предприятия.

Люди и музейные экспонаты не пострадали, добавил он.

Информация о пожаре на борту поступила спасателям в 13:49, десять минут спустя пожару присвоили категори. БИС-1, в 14:40 ее сняли. На нижней палубе горела каюта на площади 8 кв.м, отметили в МЧС.

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку в связи со случившемся. По данным надзорного ведомства, возгорание произошло "в одном из помещений на нижней палубе" во время ремонта.

Музей на ледоколе закрывался в разгар пандемии и возобновил работу 12 марта 2021 года. В 2016 году ледокол "Ленин" получил статус памятника истории и культуры федерального значения.

Ледокол "Ленин" - первое в мире судно гражданского назначения с ядерной установкой - был заложен 24 августа 1956 года на Адмиралтейском заводе в Ленинграде и был сдан Министерству морского флота 3 декабря 1959 года. В 2009 году ледокол пришел к месту своей вечной стоянки у понтонного причала морского вокзала в Мурманске. С 2010 года на нем открыли музей.

По подсчетам "Атомфлота", музей посетили около 500 тысяч человек. На ледоколе проходят экскурсии, официальные и образовательные мероприятия. В музее работает постоянная экспозиция "Атом и Арктика".

Весной 2014 года по программе приграничного сотрудничества "Коларктик" на борту ледокола был открыт мультимедийный музейно-образовательный комплекс Arctic Expo Centre - Nuclear powered icebreaker Lenin. На реализацию проекта было выделено около 1,177 млн евро. Разработкой дизайна занималась британская компания Sarner, за производство выставочного оборудования отвечали специалисты российской группы компаний "Синяя чайка".

Мурманск МЧС ледокол Ленин Атомфлот

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