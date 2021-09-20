На атомном ледоколе "Ленин" произошел пожар

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В порту Мурманска произошел пожар на атомном ледоколе-музее "Ленин", его уже потушили в 16:14 по московскому времени, сообщили "Интерфаксу" в областном управлении МЧС.

В пресс-службе ФГУП "Атомфлот" "Интерфаксу" уточнили, что на борту "Ленина" произошло задымление при ремонте жилой каюты.

"Фактического возгорания не произошло, на борту производились работы по снятию лакокрасочных материалов с использованием строительного фена", - сказал представитель предприятия.

Люди и музейные экспонаты не пострадали, добавил он.

Информация о пожаре на борту поступила спасателям в 13:49, десять минут спустя пожару присвоили категори. БИС-1, в 14:40 ее сняли. На нижней палубе горела каюта на площади 8 кв.м, отметили в МЧС.

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку в связи со случившемся. По данным надзорного ведомства, возгорание произошло "в одном из помещений на нижней палубе" во время ремонта.

Музей на ледоколе закрывался в разгар пандемии и возобновил работу 12 марта 2021 года. В 2016 году ледокол "Ленин" получил статус памятника истории и культуры федерального значения.

Ледокол "Ленин" - первое в мире судно гражданского назначения с ядерной установкой - был заложен 24 августа 1956 года на Адмиралтейском заводе в Ленинграде и был сдан Министерству морского флота 3 декабря 1959 года. В 2009 году ледокол пришел к месту своей вечной стоянки у понтонного причала морского вокзала в Мурманске. С 2010 года на нем открыли музей.

По подсчетам "Атомфлота", музей посетили около 500 тысяч человек. На ледоколе проходят экскурсии, официальные и образовательные мероприятия. В музее работает постоянная экспозиция "Атом и Арктика".

Весной 2014 года по программе приграничного сотрудничества "Коларктик" на борту ледокола был открыт мультимедийный музейно-образовательный комплекс Arctic Expo Centre - Nuclear powered icebreaker Lenin. На реализацию проекта было выделено около 1,177 млн евро. Разработкой дизайна занималась британская компания Sarner, за производство выставочного оборудования отвечали специалисты российской группы компаний "Синяя чайка".