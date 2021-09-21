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Хроника последних дней СССР

Оператор АЗС на Алтае не смог доказать в судах право использовать стиль "Роснефти"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - ООО "НК-Нефть" (с августа 2021 года - "Новосибирск центр групп") не смогло оспорить в судах двух инстанций решение УФАС по Алтайскому краю, которое признало незаконным то, что компания оформила одну свою автозаправку в стиле, похожем на стиль "Роснефти".

В ФАС сочли, что "НК-Нефть" использовала схожие с товарными знаками "Роснефти" обозначения в оформлении АЗС, которая находится рядом с АЗС "Роснефть-Алтайнефтепродукта" в селе Кытманово. Структура "Роснефти" пожаловалась в УФАС на соседа, указав, что конкурент вводит в заблуждение потребителей, и это может причинить заявителю убытки в виде оттока клиентов, а также нанести вред его деловой репутации.

В 2020 году Роспатент подтвердил, что обозначения на стелах и вывесках этих заправок похожи до степени смешения. Также был установлен "факт копирования общего стиля АЗС конкурента за счет использования схожего оформления стелы и цветовой гаммы".

УФАС признало, что "НК-Нефть" нарушила закон "О защите конкуренции", и выдало компании предписание о прекращении использования схожего обозначения и о запрете на копирование у конкурента цветовой гаммы и общего вида АЗС.

Оператор АЗС оспорил это решение в суде и получил отказ и в первой инстанции, и в Седьмом арбитражном апелляционном суде.

УФАС сейчас рассматривает вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "НК-Нефть" зарегистрировано в Новокузнецке в 2017 году с основным видом деятельности "розничная торговля моторным топливом". Летом этого года компания переименована в "Новосибирск центр групп", а адрес регистрации изменен на Новосибирск. По итогам 2020 года ООО получило 1,69 млрд рублей выручки и 558 тысяч рублей убытка. Единственным владельцем фирмы является Сергей Колесников.

Роснефть Алтайский край Кытманово НК-Нефть ФАС Новокузнецк Носвосибирск

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