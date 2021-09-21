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Жириновский стал депутатом липецкого облсовета

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Липецкой области постановила считать Владимира Жириновского избранным депутатом регионального парламенте от ЛДПР, сообщает пресс-служба избиркома Липецкой области.

Помимо ЛДПР по одному мандату в региональном парламенте получат партия "Новые люди", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и "Справедливая Россия - за правду".

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Депутатом от партии "Новые люди" стала Юлия Соловьева, от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость - Людмила Яськова, от эсеров - Евдокия Бычкова.

"Единая Россия" в областном совете депутатов получит семь мандатов, КПРФ - три.

На прошедших выборах за места в облсовете боролись 436 кандидатов от девяти партий.

По данным облизбиркома, "Единая Россия" на выборах депутатов облсовета получила 46,45%, КПРФ - 19,66%, ЛДПР - 8,26%, Справедливая Россия - за правду" - 6,43%, "Новые люди" - 5,09%, Партия пенсионеров - 5,22%.

Выборы признаны состоявшимися и действительными.

Владимир Жириновский Липецкая область

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