Жириновский отказался от кресла в Липецком облсовете
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Липецкой области приняла постановление о передаче мандатов депутатов облсовета, избиравшихся по партийным спискам, сообщила пресс-служба облизбиркома.
Так, в частности, в связи с отказом Владимира Жириновского его мандат передан Анатолию Емельянову, координатору регионального отделения ЛДПР.
Избирательная комиссия Липецкой области в понедельник зарегистрировала депутатов облсовета VII созыва, народным избранникам выданы удостоверения.