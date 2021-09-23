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В РФ вскрыли схему ложного транзита при поставках рыбы из Белоруссии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор вскрыл схему ложного транзита при поставках рыбной продукции одного из предприятий Белоруссии. С 23 сентября ее ввоз запрещен, сообщает служба.

Речь идет об отправке продукции ООО "ГБММК" из Белоруссии в Киргизию.

"Установлено, что белорусская компания-посредник осуществляет незаконные поставки рыбной продукции на российский рынок, используя схему ложного транзита в Киргизию", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора, целью недобросовестных компаний является поставка запрещенной к ввозу в Россию подконтрольной продукции. Речь идет об отгрузке с неаттестованных белорусских предприятий или об отгрузке продукции, не прошедшей сертификацию.

"Компании-посредники оформляют документы на перемещение по РФ этих товаров из Белоруссии в адрес получателей в странах ЕАЭС, туда, где ввоз такой продукции не запрещен. В пунктах предварительных уведомлений на российско-белорусском участке государственной границы РФ предъявляются документы на транзит, а по факту продукция выгружается на территории России", - пояснили в пресс-службе.

Для выявления и предотвращения ложного транзита Россельхознадзор ввел механизм учета перемещения подконтрольной продукции по территории РФ с предприятий-отправителей стран ЕАЭС в адрес предприятий-получателей стран Союза с использованием информационных систем.

"Система электронных уведомлений предполагает гашение документов после прибытия груза в конечную точку следования в странах ЕАЭС. Россельхознадзор на регулярной основе проводит анализ непогашенных уведомлений и в оперативном порядке информирует об этом компетентные органы стран-участниц ЕАЭС", - сообщили в Россельхознадзоре, подчеркнув, что эта система призвана обеспечить прослеживаемость транзитной продукции и лишить недобросовестные компании возможности ложного транзита.

Россельхознадзор Белоруссия Киргизия

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