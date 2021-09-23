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Хроника последних дней СССР

Синоптики пообещали потепление в центральной России без "бабьего лета"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Потепление ожидает на следующей неделе жителей центральной части Европейской России, температура поднимется до 12-13 градусов тепла и приблизится к климатической норме, сообщил в четверг "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В данном случае я бы затруднился этот процесс назвать "бабьим летом". (. . .) По сравнению с холодной погодой произойдет потепление, повышение температуры, это будет 12-13 градусов, но по сравнению с климатом температурный фон будет около нормы, около климатических значений, поэтому это не положительная аномалия, которая ассоциируется с "бабьим летом", - сказал Вильфанд, отвечая на вопрос агентства о том, стоит ли на следующей неделе ждать "бабьего лета".

Как отметил метеоролог, "после очень холодных, аномальных отрицательных температур на нынешней неделе, температурный фон на 4-5 градусов ниже нормы, наступает повышение, но потеплением я бы не назвал".

При этом он подчеркнул, что "нужно быть свободным в своих суждениях - если это потепление хорошо влияет на человека, он радуется, температура приблизилась к норме, то можно назвать "бабьим летом", но это не классическое "бабье лето", хотя на следующей неделе будет отрог высокого давления и будет солнышко".

Метеоролог отметил, что понятие "бабье лето" в строгом понимании означает распространение Азорского антициклона через юг западной Европы в центр Европейской России, когда "устанавливается особая погода". "Небо голубое, безоблачное, воздух распространяющийся очень чистый, прозрачный (...) и вот такая погода, такой процесс называется "бабьим летом". Конечно, это не каждый год бывает, это два раза в три года", - уточнил Вильфанд.

Гидрометцентр

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