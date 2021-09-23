В Люберцах уволили водителя маршрутки, отказавшегося подвезти льготницу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Люберцах из компнии "Автоновио" уволили водителя маршрутки, который накануне отказался подвезти пассажирку с социальной картой, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Конфликт водителя и пассажирки случился утром 22 сентября в маршрутке № 43. Как выяснили чиновники, водитель отказался принять оплату за проезд социальной картой и вел себя грубо.

В мэрии добавили, что в августе по таким же причинам в городе уволили еще двух водителей.

С 1 августа в Подмосковье более чем на 140 коммерческих маршрутах стали доступны бесплатный проезд и льготы для отдельных категорий граждан по региональной социальной карте.