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Хроника последних дней СССР

Утаивший вид на жительство на Кипре экс-начальник управления ФСИН стал подследственным

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Бывший начальник ФКУ "Управление строительства № 101 ФСИН России" Андрей Обрывин стал фигурантом уголовного дела по статье 330.2 УК. Ему вменяют неисполнение обязанности уведомить государство о наличии у него вида на жительство на Кипре, сообщили в столичном управлении СК.

Причастность Обрывина к этому преступлению установили московские следователи с помощью сотрудников ФСБ.

По версии следствия, он в марте 2019 года оформил вид на жительство Республики Кипр, где у него есть недвижимость. По возвращении оттуда в Россию он не подал соответствующее уведомление в компетентные органы.

Следователи скоро начнут проводить с ним следственные действия, пообещали в СК.

Кипр ФСИН Москва СКР Андрей Обрывин ФСБ

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