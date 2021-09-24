Утаивший вид на жительство на Кипре экс-начальник управления ФСИН стал подследственным

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Бывший начальник ФКУ "Управление строительства № 101 ФСИН России" Андрей Обрывин стал фигурантом уголовного дела по статье 330.2 УК. Ему вменяют неисполнение обязанности уведомить государство о наличии у него вида на жительство на Кипре, сообщили в столичном управлении СК.

Причастность Обрывина к этому преступлению установили московские следователи с помощью сотрудников ФСБ.

По версии следствия, он в марте 2019 года оформил вид на жительство Республики Кипр, где у него есть недвижимость. По возвращении оттуда в Россию он не подал соответствующее уведомление в компетентные органы.

Следователи скоро начнут проводить с ним следственные действия, пообещали в СК.