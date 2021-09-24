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Начальник отдела Роспотребнадзора в Волгоградской области погиб в уличной драке

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту смерти начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Александра Кулакова, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по региону в пятницу.

"Сегодня ночью на улице Осетинской города Камышина найдено тело 33-летнего местного жителя. Согласно предварительным выводам экспертов, смерть наступила в результате травмы грудной клетки, а также ушиба сердца", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе управления агентству подтвердили, что погибший - Кулаков.

Возбуждено уголовное дело ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, смертельную травму мужчине нанес 25-летний житель Камышина во время конфликта. После инцидента он вызвал на место происшествия бригаду скорой помощи, однако к тому моменту потерпевший был уже мертв.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об его аресте.

На сайте регионального управления Роспотребнадзора опубликован некролог. В нем отмечается, что погибший работал в структуре Роспотребнадзора с 2014 года.

Волгоградская область СКР Роспотребнадзор

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