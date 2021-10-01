В Крыму отпустили под домашний арест экс-вице-премьера и экс-главу Минстроя республики

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма в пятницу изменил меру пресечения бывшему заместителю председателя правительств Крыма Евгению Кабанову по делу о мошенничестве: его освободят из-под стражи и отправят под домашний арест до 22 ноября, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Кабанов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из следственного изолятора.

Адвокат просил заменить его подзащитному меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Прокурор возражала против удовлетворения апелляционной жалобы адвоката, заявив, что экс-чиновник может скрыться от следствия или повлиять на ход расследования.

Райсуд 24 сентября текущего года отправил Кабанова в СИЗО на один месяц и 28 суток, до 22 ноября, удовлетворив ходатайство следствия.

Освобожденный от должности 23 сентября чиновник стал фигурантом уголовного дела, которое возбудило крымское управление Федеральной службы безопасности России. Кабанова вместе с бывшим министром строительства Крыма Михаилом Храмовым обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Ущерб бюджету оценен в 57,5 млн рублей. Речь идет о завышении стоимости работ при выполнении госконтракта 2020 года, в рамках него построен водовод от Ивановского водозабора, за счет которого частично закрыт дефицит столичного региона полуострова. Крым в 2019 и 2020 годах страдал от засухи.

Кабанов вину не признает. "Объект, который обеспечил водоснабжение Симферополя в трудный вододефицитный период, построен за четыре месяца при плановых 12, соответствует всем ГОСТам и правилам. Не считаю себя виновным в хищении. Да, возможно, где-то я пропустил вопрос ценообразования – как говорит следствие", - заявлял бывший зампред правительства Крыма на заседании Киевского райсуда.

Адвокат утверждает, что вменяемый Кабанову ущерб полностью погашен.

Кабанов – третий подряд куратор крымской ФЦП, который стал фигурантом уголовных дел.

Верховный суд Крыма в пятницу также изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест для бывшего министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова. Райсуд 24 сентября отправил его в СИЗО до 22 ноября.

Бывший крымский вице-премьер Олег Казурин осужден на 11,5 лет лишения свободы за получение взятки. Дело о взятке в отношении сменщика Казурина – ныне экс-зампреда совмина Крыма Виталия Нахлупина – находится на рассмотрении в суде.