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Экстрадированный из Италии в РФ убийца получил 7 лет колонии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Ставропольского края вынес приговор обвиняемому в убийстве гражданину РФ Морису Джугашвили (он же Борис Циклаури), который в феврале 2021 года был экстрадирован из Италии в Россию по требованию Генпрокуратуры РФ, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В феврале 2021 года сообщалось об экстрадиции из Италии россиянина, разыскиваемого за убийство двадцатилетней давности.

По версии следствия, в июне 1999 года в Новопавловске Ставропольского края Джугашвили (Циклаури) в ходе ссоры пять раз ударил ножом потерпевшего, который скончался от полученных ран.

После убийства Джугашвили скрылся от правоохранительных органов, сменил фамилию и имя, что позже удалось установить оперативниками. В 2019 году его задержали в Болонье (Италия), в связи с чем Генпрокуратура РФ обратилась с запросом об экстрадиции. Благодаря взаимодействию с итальянскими коллегами удалось добиться решения о его выдаче. В сопровождении спецконвоя Морис Джугашвили был доставлен в Москву.

Ставропольский край Италия

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