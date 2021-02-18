Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:52Заразились
на 18.02В России 4 125 598+13 447В мире 109 902 859+395 451

Обвиняемый в убийстве россиянин Джугашвили экстрадирован из Италии в РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Из Италии экстрадирован россиянин Морис (Борис) Джугашвили (Циклаури), который скрылся более 20 лет назад после убийства приятеля на Ставрополье.

"Сегодня в Москву из Милана экстрадирован гражданин, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, установлено, что в городе Новопавловск Ставропольского края обвиняемый нанес знакомому несколько ударов кухонным ножом на фоне возникшей личной неприязни. Мужчина скончался на месте.

Подозреваемый скрылся с места преступления и выехал за пределы России. В марте 2016 года фигурант был объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года он был задержан на территории Италии.

В генпрокуратуре России уточнили, что убийство было совершено в Новопавловске в июне 1999 года, и назвали имя подозреваемого – гражданин РФ Морис (Борис) Джугашвили (Циклаури). Он находился в розыске более 20 лет.

Как пояснили в надзорном ведомстве, пытаясь уйти от уголовной ответственности, обвиняемый сменил фамилию с Джугашвили на Циклаури и имя с Мориса на Бориса.

Только в 2019 году разыскиваемый был задержан на территории Италии в городе Болонья. В связи с этим генпрокуратура РФ обратилась с запросом об экстрадиции.

В сопровождении спецконвоя Джугашвили (Циклаури) доставлен в Москву.

Италия Морис Джугашвили Борис Циклаури

Новости

Анастасия Шевченко получила условный срок за сотрудничество с "Открытой Россией"

Анастасия Шевченко получила условный срок за сотрудничество с "Открытой Россией"

Кара-Мурза подал заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело

Кара-Мурза подал заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело

В РФ отзовут 7,5 тыс. Jeep Grand Cherokee из-за риска остановки двигателя

В РФ отзовут 7,5 тыс. Jeep Grand Cherokee из-за риска остановки двигателя

Кремль советует США интересоваться не "Северным потоком 2", а Техасом

В Кремле назвали неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального

Песков счел интересной тему лишения гражданства за призыв к санкциям против РФ

Песков счел интересной тему лишения гражданства за призыв к санкциям против РФ

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Олега Навального и Марию Алехину

Регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова намечена на 20 февраля

Регистрация вакцины "КовиВак" центра Чумакова намечена на 20 февраля

Социологи выявили новые "пандемические" страхи у российской молодежи

Набиуллина заметила нелегальные попытки банков нарастить доходы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');