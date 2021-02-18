Обвиняемый в убийстве россиянин Джугашвили экстрадирован из Италии в РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Из Италии экстрадирован россиянин Морис (Борис) Джугашвили (Циклаури), который скрылся более 20 лет назад после убийства приятеля на Ставрополье.

"Сегодня в Москву из Милана экстрадирован гражданин, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, установлено, что в городе Новопавловск Ставропольского края обвиняемый нанес знакомому несколько ударов кухонным ножом на фоне возникшей личной неприязни. Мужчина скончался на месте.

Подозреваемый скрылся с места преступления и выехал за пределы России. В марте 2016 года фигурант был объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года он был задержан на территории Италии.

В генпрокуратуре России уточнили, что убийство было совершено в Новопавловске в июне 1999 года, и назвали имя подозреваемого – гражданин РФ Морис (Борис) Джугашвили (Циклаури). Он находился в розыске более 20 лет.

Как пояснили в надзорном ведомстве, пытаясь уйти от уголовной ответственности, обвиняемый сменил фамилию с Джугашвили на Циклаури и имя с Мориса на Бориса.

Только в 2019 году разыскиваемый был задержан на территории Италии в городе Болонья. В связи с этим генпрокуратура РФ обратилась с запросом об экстрадиции.

В сопровождении спецконвоя Джугашвили (Циклаури) доставлен в Москву.