В Иркутской области спасли сборщика ягод, у которого в болоте отказали ноги

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Иркутской области спасатели вытащили из болота сборщика ягод, у которого внезапно отказали ноги и который двое суток провел в воде, сообщили в региональном управлении МЧС.

61-летний житель Тайшета пошел за клюквой вместе с другими сборщиками, но заблудился и попал в болото в двух километрах от железнодорожной станции Запань Зареченского муниципального образования. Там у него отказали ноги и он не смог идти. Несмотря на неустойчивую связь, он сумел дозвониться до родственников. Они его нашли в беспомощном состоянии, и вечером в субботу позвонили в экстренные службы.

Около 22 часов вечера на место вышли четыре спасателя. Они переодели сборщика в сухую одежду и вынесли из болота на носилках. Им пришлось идти по пояс в воде почти полтора километра. Они донесли спасенного до служебного автомобиля, вывезли на дорогу и там передали врачам скорой помощи.

Спасательная операция завершилась около трех часов ночи.