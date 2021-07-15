В Крыму пока не планируют вводить обязательную вакцинацию туристов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вводить обязательную вакцинацию туристов от коронавируса в Крыму пока не планируется, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

"На сегодняшний день на полуострове мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для приезжих, по крайней мере, в этом туристическом сезоне точно. Ситуация достаточно контролируемая в республике сейчас. Я убежден, что в этом сезоне обязательная вакцинация по образцу и подобию Краснодарского края в Крыму введена не будет", - сказал Остапенко журналистам в четверг.

Он напомнил, что при желании туристы могут привиться в Крыму как двумя, так и одним компонентом вакцины.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 53 тыс. человек, более 1,6 тыс. пациентов умерли, привиты 380 тыс. жителей. В последние дни ежедневно регистрируется 370-380 новых случаев - это рекордные показатели.