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Взрыв газа произошел в пятиэтажке на Ставрополье

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Газ взорвался в пятиэтажном жилом доме в Ставропольском крае, один человек пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Инцидент произошел в Изобильненском городском округе по ул. Ленина, 60, на втором этаже дома, заявили в пресс-службе. Взрыв без последующего горения не повредил несущие конструкции здания, добавили там.

По данным пресс-службы, из дома были эвакуированы 30 человек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю журналистам уточнили, что в доме повреждены межкомнатные перегородки и остекление.

В мэрии Изобильненского городского округа "Интерфаксу" сообщили, что дом, в котором произошел взрыв, газифицирован. На данный момент принято решение отключить газоснабжение здания и полностью обесточить его.

"Будет проводиться обследование дома", - сказал представитель администрации округа.

Ставропольский край МЧС

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