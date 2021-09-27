Один банк не прислал ЦБ данные о контролирующих лицах

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Информацию о контролирующих лицах, которую по новому закону должны раскрывать действующие банки, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды, предоставили в ЦБ все организации, кроме одного банка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

В этом банке пообещали направить эти данные регулятору 27 сентября, хотя ЦБ требовал это сделать до 24 сентября.

Эти поправки вступили в силу с 1 июля 2021 года. Их приняли с учетом судебных процессов, связанных с сокрытием контролирующими лицами своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организаций-банкротов (наличием так называемой "корпоративной вуали") и последующей невозможностью исполнения судебных актов в части реализации имущественных требований.

В частности, для определения ответчика при подаче иска о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков с контролирующих организацию лиц зачастую требуется установление фактического конечного бенефициара и его имущества, а на это требуется время.

Закон наделяет ЦБ полномочиями по ведению перечня лиц, контролирующих финансовые организации. ЦБ будет размещать эту информацию на своем сайте (за исключением случаев, когда такая информация не раскрывается по решению правительства). Если у ЦБ будет обоснованное предположение о соответствии лица признакам контролирующего, регулятор сможет включить его в этот список. При этом регулятор будет уведомлять финансовые организации о признании лица контролирующим.

Поправки позволяют ЦБ формировать список контролирующих лиц в соответствии со стандартами МСФО. Пока не доказано иное, контролирующим кредитную организацию будет признаваться лицо, включенное Банком России в соответствующий перечень. Лицо получит право оспорить попадание в список контролирующих лиц.

Кроме того, закон наделяет Банк России правом направлять заявление о привлечении бенефициаров финансовых организаций к субсидиарной ответственности. При этом до момента подачи этого заявления регулятор получит право через суд арестовывать денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество бенефициаров финорганизаций, у которых он выявил отрицательный капитал.

После подачи заявления ЦБ должен будет в течение 30 дней направить иск о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, иначе суд снимет арест. При этом рассмотрение дела об обжаловании лицом включения в перечень контролирующих лиц не станет препятствием для принятия судом иска ЦБ об обеспечительных мерах. Размер предварительных обеспечительных мер не сможет превышать величину средств, необходимых для восстановления капитала банка до минимального нормативного уровня.

Суд сможет оставить заявление ЦБ без движения, если регулятор не предоставит сведения, позволяющие с минимально необходимой степенью достоверности сделать обоснованные предположения, что ответчик является контролирующим лицом.

При этом лицо, в отношении которого были приняты меры в виде предварительного ареста имущества, сможет потребовать от ЦБ возмещения убытков или выплаты компенсации, если Банк России в установленный судом срок не подаст иск по основному требованию или суд откажет регулятору в иске.