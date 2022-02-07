Анонимные осведомители смогут сообщать ЦБ о теневых бенефициарах финорганизаций

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ запустил сервис для осведомителей, которые смогут анонимно направлять в Банк России информацию о теневых контролерах финансовых организаций, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Сервис поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах ЦБ и самих организаций.

С помощью сервиса можно анонимно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.

Возможность анонимного обращения предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения. Регулятор будет проверять полученные сведения и в случае подтверждения - в соответствии с законом использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.

ЦБ также дополнительно уточнил, что анонимное обращение не предполагает вознаграждения осведомителю.

"Выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку. Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес", - прокомментировала данную новость директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова.

С 1 июля 2021 года вступил в силу закон, наделяющий ЦБ полномочиями по ведению перечня лиц, контролирующих финансовые организации. Закон устанавливает обязанность для кредитных и страховых организаций, а также НПФ на постоянной основе определять контролирующих их лиц по определенным критериям и направлять эту информацию в Банк России для включения в перечни контролирующих лиц. При необходимости финансовые организации также должны обновлять данную информацию. Перечни контролирующих лиц ведутся Банком России по каждой из финансовых организаций.

Программа осведомителей с весны 2021 года заработала в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), однако действует она в отношении бывших контролеров финансовых организаций. Осведомители могут раскрывать важную информацию взамен уменьшения вменяемой им суммы субсидиарной ответственности.