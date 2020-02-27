ЦБ сорвет с банкиров "корпоративную вуаль"

В Госдуму внесен пакет законопроектов, повышающих ответственность владельцев и топ-менеджеров финансовых организаций

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - То, чего так долго и упорно добивался Центральный банк, свершилось: законодатели разработали механизм, который позволит регулятору определять реальных владельцев проблемных кредитных организаций и вводить против них обеспечительные меры в виде ареста имущества и временного запрета на выезд за рубеж.

Пакет из девяти законопроектов, повышающих ответственность владельцев и топ-менеджеров финансовых организаций, в четверг внесли депутаты Госдумы.

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Поправки дают ЦБ право определять контролеров кредитных организаций не только по формальным признакам (владение акциями или работа на руководящему посту), но и на основании подходов, изложенных в международных стандартах финансовой отчетности.

"Разработка законопроекта вызвана сложностью судебных процессов, связанных с сокрытием контролирующими лицами своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организаций-банкротов (наличием так называемой "корпоративной вуали") и последующей невозможностью исполнения судебных актов в части реализации имущественных требований", - говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, для определения ответчика при подаче иска о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков с контролирующих организацию лиц зачастую требуется установление фактического конечного бенефициара и его имущества, а на это требуется время.

Законопроект наделяет ЦБ полномочиями по ведению перечня лиц, контролирующих финансовые организации. ЦБ будет размещать эту информацию на своем сайте (за исключением случаев, когда такая информация не раскрывается по решению правительства). В случае обоснованного предположения о соответствии лица признакам контролирующего Банк России вправе включить его в этот список. Такое решение принимается Комитетом банковского надзора и должно содержать обоснование его принятия.

ЦБ будет уведомлять банки о признании лица контролирующим.

При этом ЦБ получит право запрашивать у Росфинмониторинга мнение о соответствии лица признакам контролирующего, а также информацию, подтверждающую соответствие этого лица указанным признакам.

Поправки позволяют ЦБ формировать список контролирующих лиц в соответствии со стандартами МСФО. Пока не доказано иное, контролирующим кредитную организацию будет признаваться лицо, включенное Банком России в соответствующий перечень. Лицо получит право оспорить попадание в список контролирующих лиц.

Законопроект также наделяет Банк России правом направлять заявление о привлечении контролирующих кредитную организацию лиц к субсидиарной ответственности.

Без права выезда

Законодатели также предлагают по решению суда ограничивать на срок до 180 дней выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков в случае введения в банк временной администрации, отзыва у него лицензии или утверждения советом директоров ЦБ плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства.

ЦБ сможет ограничивать выезд из РФ лицу, которое занимало пост председателя правления банка на протяжении трех лет до предъявления соответствующего административного заявления, его заместителю, главному бухгалтеру, а также лицам, которых ЦБ признает контролирующими в соответствии с новым законодательством. Согласно пояснительной записке, выезд может быть закрыт лицам до получения ими статуса подозреваемых или обвиняемых.

Впервые проблему так называемых "беглых" банкиров, которые довели свою кредитную организацию до банкротства, вывели активы и сбежали за рубеж, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подняла в сентябре 2016 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда президент поручил правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж руководителей банков с признаками вывода активов.

В сентябре 2017 года глава ЦБ констатировала, что эта идея продвигается достаточно сложно. "Мы пытаемся своих коллег в других министерствах и ведомствах убедить, что это необходимая мера, и найти юридические механизмы, которые не позволяли бы нарушать законные права граждан на свободу передвижения и так далее", - сказала она.

В июне 2018 года Набиуллина заявила, что ЦБ не оставит тему запрета на выезд банкиров за рубеж и будет в комплексе продвигать вопрос повышения ответственности контролирующих собственников и менеджеров, которые довели финансовые организации до банкротства или санации. "Мы считаем, что за это должны отвечать те, кто в этом виноват", - заявила она тогда.

Административное исковое заявление об установлении временного ограничения права на выезд из РФ подается в Московский городской суд и должно быть подписано председателем ЦБ РФ либо председателем Комитета банковского надзора.

Суд сможет принимать меры предварительной защиты и ввести ограничение на выезд из РФ до разрешения административного дела по существу и вступления в законную силу решения суда. При этом временные меры защиты судья сможет принимать без извещения участников дела. Суд получит право с учетом конкретных обстоятельств дела установить иной срок временного ограничения права на выезд за границу в пределах 180 дней.

Спросят по полной

Помимо установления временного запрета на выезд из РФ, арбитражный суд по заявлению ЦБ сможет арестовывать денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество бенефициаров банков, у которых регулятор выявил отрицательный капитал.

После подачи заявления ЦБ должен будет в течение 30 дней направить иск о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, иначе суд снимет арест. При этом рассмотрение дела об обжаловании лицом включение в перечень контролирующих лиц не станет препятствием для принятия судом иска ЦБ об обеспечительных мерах.

Размер предварительных обеспечительных мер не сможет превышать величину средств, необходимых для восстановления капитала банка до минимального нормативного уровня.

Суд сможет оставить заявление ЦБ без движения, если регулятор не предоставит сведения, позволяющие с минимально необходимой степенью достоверности сделать обоснованные предположения, что ответчик является контролирующим лицом.

При этом лицо, в отношении которого были приняты меры в виде предварительного ареста имущества, сможет потребовать от ЦБ возмещения убытков или выплаты компенсации, если Банк России в установленный судом срок не подаст иск по основному требованию или суд откажет регулятору в иске.