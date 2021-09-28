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В Челябинской области в снежный затор попали 18 машин и школьные автобусы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На юге Челябинской области в снежный затор на дороге попали 18 автомобилей и два школьных автобуса, вытаскивать их на буксире пришлось сотрудникам Магнитогорского гарнизона, сообщили в региональном управлении МЧС.

Все эти транспортные средства не сменили летние шины на зимние и не могли ехать по десятисантиметровому слою снега, объяснили в управлении. Они застряли между поселком Урлядинский и поселком городского типа Межозерный.

"Автобусы были промежуточными, то есть они проезжали по поселкам и собирали детей, поэтому школьников в автобусе было немного, всего трое. За учениками сразу приехали родители, поэтому дети не успели испугаться", - рассказал через пресс-службу представитель Магнитогорского гарнизона Андрей Минин.

Автобусы без детей и легковые автомобили были отбуксированы с непроходимого участка дороги на трассу, где водители уже смогли вести их самостоятельно. Дорожная служба расчистила занесенный снегом участок дороги.

В МЧС призвали автовладельцев отказаться от поездок на летней резине, пока погода не улучшится.

По данным Челябгидрометцентра, ночью и днем 28 сентября в Челябинской области ожидались дожди, в том числе, ледяные, мокрый снег, на дорогах гололедица.

Челябинская область МЧС Урлядинский Межозерный Челябгидрометцентр

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