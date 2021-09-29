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Томича задержали после дебоша в отделении банка

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Томске 39-летний мужчина устроил дебош в круглосуточном отделении одного из банков, его задержали сотрудники вневедомственной охраны и передали полиции, сообщили в управлении Росгвардии по Томской области.

По словам росгвардейцев, мужчина в отделении пинал ногами дверь и витрины павильона, а также банкомат. Очевидцы в соцсетях пишут, что это случилось в ночь на среду в круглосуточном отделении банка с самообслуживанием.

Поскольку дебошир не реагировал на требования росгвардейцев, его задержали.

По данным управления МВД по Томской области, задержанный повредил имущество банка в Академгородке, по факту началась доследственная проверка.

Томск МВД Росгвардия Академгородок

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