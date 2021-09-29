Утверждено создание ОЭЗ в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о создании трех новых особых экономических зон промышленно-производственного типа в Оренбургской, Смоленской, Ивановской областях. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В ОЭЗ "Оренбуржье" могут разместить не менее восьми компаний, в том числе производителей пластиковых труб, бурового оборудования, литий-титановых батарей для складской техники. Также там запустят линию по глубокой переработке мяса и откроют транспортно-логистический терминал. Из бюджета региона в инфраструктуру ОЭЗ вложат 1,67 млрд рублей. По плану чиновников, к 2030 году объем частных инвестиций в новые производства этой зоны составит около 8,9 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест превысит 900.

В Смоленской области будет открыта ОЭЗ "Стабна", где планируется не менее шести инвестпроектов. В частности, там хотят построить фабрику по производству трикотажного полотна, предприятие по сборке грузовиков-внедорожников, завод по переработке торфа. Объем частных инвестиций в проекты составит около 10,5 млрд рублей, количество новых рабочих мест - более 600.

В особой экономической зоне "Иваново" планируют начать работу пять резидентов. Это компании, которые занимаются производством трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи, тканей для спецодежды. Ожидается, что на новых предприятиях будет трудоустроено порядка 3200 человек, а объём частных вложений в производства превысит 8 млрд рублей.

В пресс-службе напомнили, что размещение в ОЭЗ дает бизнесу преимущества в виде налаженной инфраструктуры и коммуникаций, а также налоговые льготы, минимизацию административных барьеров и таможенные преференции.