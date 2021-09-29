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Председатель ростовского ТСЖ осужден за гибель ребенка от удара током на площадке

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону суд приговорил председателя правления ТСЖ "Восход" к двум с половиной годам ограничения свободы по делу о гибели семилетнего ребенка на детской площадке, сообщили в СКР.

Следствие и суд установили, что 19 июля 2020 года мальчик получил удар током, прикоснувшись к фонарному столбу на площадке у многоквартирного дома на Таганрогской улице. Столб был неисправен и находился под напряжением. Ребенок погиб. Суд решил, что это произошло, потому что подсудимый ненадлежащим образом исполнял свои обязанности.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ростов-на-Дону СКР

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