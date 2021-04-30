Монахиня оспорила в суде запрет на проживание в Среднеуральском монастыре

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Монахиня подала в суд в Верхней Пышме жалобу на решение суда, который запретил доступ лиц на территорию Среднеуральского женского монастыря и использование всех объектов обители, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там уточнили, что жалоба поступила через сервис "Электронное правосудие". До 13 мая суд принимает возражения по жалобе, 14 мая направит ее в Свердловский областной суд.

Суд в Верхней Пышме ранее запретил жить и находиться в Среднеуральском монастыре, обосновав этот запрет рядом нарушений. Утром 14 апреля судебные приставы вывезли из монастыря всех насельников. Адвокат Павел Бабиков рассказывал, что их приютили "благотворители и добрые люди".

Монастырь был взят под охрану, доступ на его территорию запрещен.

В феврале Екатеринбургская епархия обратилась в суд с требованием признать за ней право собственности на восемь зданий в обители, а затем увеличила их число до 14. Также она попросила суд назначить экспертизу, чтобы оценить их надежность и безопасность. В материалах суда указывалось, что как минимум восемь из 14 зданий были построены и использовались без необходимых разрешений от чиновников.

С середины июня до конца декабря 2020 года монастырь контролировал его бывший духовник схиигумен Сергий (Романов). Ему сначала запретили проповедовать, затем запретили в служении, затем лишили сана, и в сентябре отлучили от церкви за нарушения священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Он отказывался покидать монастырь, а его сторонники не пускали в обитель представителей епархии. В конце декабря силовики провели рейд в монастыре и задержали Сергия.

Сейчас он находится под арестом в Москве.