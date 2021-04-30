Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

Монахиня оспорила в суде запрет на проживание в Среднеуральском монастыре

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Монахиня подала в суд в Верхней Пышме жалобу на решение суда, который запретил доступ лиц на территорию Среднеуральского женского монастыря и использование всех объектов обители, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там уточнили, что жалоба поступила через сервис "Электронное правосудие". До 13 мая суд принимает возражения по жалобе, 14 мая направит ее в Свердловский областной суд.

Суд в Верхней Пышме ранее запретил жить и находиться в Среднеуральском монастыре, обосновав этот запрет рядом нарушений. Утром 14 апреля судебные приставы вывезли из монастыря всех насельников. Адвокат Павел Бабиков рассказывал, что их приютили "благотворители и добрые люди".

Монастырь был взят под охрану, доступ на его территорию запрещен.

В феврале Екатеринбургская епархия обратилась в суд с требованием признать за ней право собственности на восемь зданий в обители, а затем увеличила их число до 14. Также она попросила суд назначить экспертизу, чтобы оценить их надежность и безопасность. В материалах суда указывалось, что как минимум восемь из 14 зданий были построены и использовались без необходимых разрешений от чиновников.

С середины июня до конца декабря 2020 года монастырь контролировал его бывший духовник схиигумен Сергий (Романов). Ему сначала запретили проповедовать, затем запретили в служении, затем лишили сана, и в сентябре отлучили от церкви за нарушения священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Он отказывался покидать монастырь, а его сторонники не пускали в обитель представителей епархии. В конце декабря силовики провели рейд в монастыре и задержали Сергия.

Сейчас он находится под арестом в Москве.

Верхняя Пышма Свердловский областной суд Среднеуральский монастырь Екатеринбургская епархия Сергий Романов

Новости по теме

Новости

Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

Адвокату Ивану Павлову предъявили обвинение

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд 28 мая огласит приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову

Суд 28 мая огласит приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову
ДТП с участием Михаила Ефремова

Осужден первый из трех свидетелей, давших показания в пользу Ефремова

Осужден первый из трех свидетелей, давших показания в пользу Ефремова

Портфель пенсионных средств НПФ в 2020 году вырос на 4,6%

Портфель пенсионных средств НПФ в 2020 году вырос на 4,6%

Годовая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО выросла почти в семь раз

Адвокат Павлов связал свое задержание с делом журналиста Сафронова

Адвокат Павлов связал свое задержание с делом журналиста Сафронова

Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в перечень террористов и экстремистов

Песков заявил, что смерть ученого Кудрявцева не бросает тень на силовиков

Песков заявил, что смерть ученого Кудрявцева не бросает тень на силовиков

Власти РФ не принимали решений о сокращении январских праздников

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');