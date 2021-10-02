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Парашютист разбился в Оренбургской области

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы выясняют обстоятельства гибели 20-летнего мужчины, совершившего прыжок с парашютом в Оренбургской области, сообщает в субботу региональное УМВД в своем телеграм-канале.

"В МУ МВД России "Бузулукское" поступило сообщение о несчастном случае, произошедшем на Бузулукском аэродроме. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что при прыжке мужчины при открытии парашюта запутались стропы и он разбился насмерть. Следственными органами проводится проверка.

Оренбургская область

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