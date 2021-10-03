В Ростове-на-Дону из-за неисправности двигателя вынужденно сел самолет

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Самолет, совершавший рейс из Москвы в Крым, вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за неисправности, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"В результате неисправности левого двигателя самолет "Боинг 737" авиакомпании S7 Airlines рейса "Домодедово - Симферополь" благополучно совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ростова-на-Дону "Платов", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на борту находятся 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал, готовится вылет резервного самолета.

В пресс-службе аэропорта подтвердили факт посадки рейса "Москва (Домодедово) - Симферополь", но не уточнили причины. Как отмечается в сообщении, самолет совершил посадку в аэропорту "Платов" "по запросу командира воздушного судна".