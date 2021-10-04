Власти выделят шести центрам по исследованию ИИ гранты до 1 млрд руб.

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Экспертная рабочая группа под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко выбрала шесть исследовательских центров по искусственному интеллекту (ИИ), которые получат грантовую поддержку в размере до 1 млрд рублей каждый.

"Сегодня были отобраны заявки на получение грантов до 1 млрд рублей в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" на создание в стране шести исследовательских центров по ИИ до 2024. Общая сумма средств с учетом внебюджетного финансирования составит 7 млрд рублей. Это крайне существенный объем финансирования даже для крупных университетов и научных организаций, и как следствие - это большая ответственность за результат. Эти шесть центров станут опорными точками по развитию технологии ИИ", - сказал Чернышенко, слова которого передала его пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, всего в отборе приняли участие 36 организаций, из которых в шорт-лист попали девять. По результатам голосования определены победители: Сколковский институт науки и технологий, МФТИ, Институт системного программирования им. В.П. Иванникова, Университет Иннополис, ИТМО, ВШЭ.

"Нашей основной задачей было отобрать те заявки, которые имеют шансы на максимальное развитие и дадут конкретные результаты", - отметил Чернышенко.

"Нам необходимы центры создания технологий, чтобы вывести Россию в лидерские позиции. Гарантией того, что центры занимаются нужным делом, являются их индустриальные партнеры: они вложат в общей сложности 1,6 млрд рублей в работу центров", - сказал замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов, курирующий работу экспертного совета.

Наиболее популярными направлениями развития искусственного интеллекта, по которым поступили заявки, являются: межотраслевые технологии ИИ и ИИ для различных отраслей экономики, ИИ для оптимизации управленческих решений, ИИ для медицины, ИИ для промышленности.