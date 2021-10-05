Прокуратура начала проверку после отравления учеников красноярской школы
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура организовала проверку по сообщениям СМИ об отравлении учеников в средней школе № 76 в Красноярске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по краю.
"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности администрации образовательного учреждения, а также организатора питания в школе", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что сразу несколько учащихся школы 1 октября ушли на больничный с симптомами отравления. По мнению родителей, причиной стала еда в столовой учебного заведения.
Специалисты управления образования Красноярска организовали служебную проверку. Информация передана в краевой Роспотребнадзор.