Прокуратура начала проверку после отравления учеников красноярской школы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура организовала проверку по сообщениям СМИ об отравлении учеников в средней школе № 76 в Красноярске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по краю.

"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности администрации образовательного учреждения, а также организатора питания в школе", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что сразу несколько учащихся школы 1 октября ушли на больничный с симптомами отравления. По мнению родителей, причиной стала еда в столовой учебного заведения.

Специалисты управления образования Красноярска организовали служебную проверку. Информация передана в краевой Роспотребнадзор.