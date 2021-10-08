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Власти РФ подготовят новый порядок въезда и выезда из страны

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел готовит новый порядок въезда в Россию и выезда из страны, подготовка займет еще несколько месяцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По поручению президента министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными. Он сейчас согласовывается, еще пару месяцев точно этот процесс займет", - сказал Лавров в ходе общения с членами Ассоциации европейского бизнеса.

Он отметил, что замечания европейского бизнеса по порядку въезда будут переданы в межведомственную группу, которая готовит новую процедуру.

"Мы заинтересованы, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, и конечно визовая поддержка, визовая комфортность, должна быть частью инвестиционной привлекательности", - сказал глава МИД России.

Сергей Лавров МИД РФ МВД РФ

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