РФ готова согласовать международные механизмы на случай ЧС в энергетике

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия готова согласовывать международные механизмы в сфере энергетики на случай чрезвычайных ситуаций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наверное, можно согласовывать, если это будет по-честному, согласовывать механизмы на случай чрезвычайных ситуаций, когда будут опционы согласованы и закреплены на случай, если резко упадет вдруг температура, или наоборот, надо будет кондиционировать гораздо мощнее, чем в прошлом", - сказал Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса.

По его словам, в сфере энергетической дипломатии основным принципом России является беспрекословное выполнение своих обязательств.