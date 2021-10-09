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Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье возросло до 26

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Число умерших в результате отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 26, сообщил "Интерфаксу" представитель регионального правительства.

Cобеседник агентства добавил, что еще 28 отравившихся живы и продолжают лечение.

"За ночь существенно не приросло количество поступающих в стационар. Смертность произошла среди тех, кто был доставлен уже в тяжелом состоянии, в состоянии комы", - уточнил представитель правительства.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбуржья. Всего, по последним данным, отравились 54 человека. Поддельную алкогольную продукцию они приобрели в городе Орске.

Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц), ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере).

По подозрению в совершении преступления задержаны шесть человек.

Накануне стало известно, что дело о смертельном отравлении людей алкоголем в Оренбургской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

Оренбургская область

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