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Стадион "Калининград" оштрафован на 100 000 рублей за нарушения на матче за Суперкубок

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ленинградский районный суд оштрафовал государственное автономное учреждение "Стадион "Калининград" на 100 тысяч рублей за нарушение эпидемиологического законодательства во время матча за Суперкубок России по футболу 17 июля.

Штраф наложен по требованию областного управления Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба Ленинградского суда. В управлении считают, что во время матча на стадионе были нарушены требования по профилактике коронавирусной инфекции. В частности, зрителей на стадионе разместили без учета социального дистанцирования.

Суд согласился, что на стадионе была нарушена ч.2 ст.6.3 КоАП.

17 июля на стадионе "Калининград" матч за Олимп-Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" посмотрели 16 388 зрителей. Стадион рассчитан на 35 тысяч зрителей. Руководитель областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура затем заявила, что в тот период в регионе было разрешено собирать на мероприятия не больше 500 человек.

Калининград Суперкубок Зенит Локомотив Роспотребнадзор Ленинградский суд коронавирус

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