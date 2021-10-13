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Под Оренбургом задержали фуру с контрафактной одеждой и обувью на 162 млн рублей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Мобильная группа Самарской таможни задержала под Оренбургом фуру, перевозившую из Киргизии контрафактную детскую одежду и обувь с маркировками известных брендов, сообщает пресс-служба ведомства.

Фура везла контрафакт из Киргизии в Екатеринбург, когда на трассе М5 "Урал" у села Северное под Оренбургом ее остановили представители таможни.

"В результате досмотра было обнаружено 10 тыс. единиц товара с маркировкой известных брендов. Суммарный ущерб, оцененный правообладателями товарных знаков, превысил 162 млн рублей. Дополнительно было выявлено еще 6 тыс. единиц одежды и обуви без маркировки", - уточняется в сообщении.

По фактам незаконного использования чужих товарных знаков возбуждено 52 дела об административных правонарушениях, а также составлено два рапорта по ст. 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров) и ст. 146 (нарушение авторских и смежных прав) УК РФ. Материалы направлены в полицию.

Оренбург

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