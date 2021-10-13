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Арестован петербуржец, подозреваемый в попытке заказного убийства бывшей жены

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга заключил под стражу местного жителя Александра Красавина, подозреваемого в приготовлении к убийству по найму, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении мужчины избрана по 10 декабря.

По информации пресс-службы, на судебном заседании Красавин вину признал, раскаялся, просил не отправлять его в СИЗО. О совершенном преступлении он сказал, что "так получилось".

54-летний работник автобусного парка Красавин был задержан 11 октября. По данным следствия, испытывая неприязнь к бывшей супруге, он предложил своему знакомому убить женщину за 1,5 млн рублей. По данным СМИ, эти деньги мужчина взял в кредит. Когда знакомый согласился, подозреваемый передал ему информацию о потерпевшей и аванс в 300 тыс. рублей. Потенциальный исполнитель в свою очередь рассказал о поступившем предложении правоохранительным органам. В дальнейшем мужчина действовал под контролем силовиков.

Согласно материалам дела, 9 сентября Красавин передал соучастнику информацию о возможных датах совершения преступления, когда у него будет алиби, и номер телефона, на который тот после убийства в качестве подтверждения должен был отправить сообщение с рекламой стоматологических услуг, а также потребовал предоставить фотографию убитой женщины.

11 октября "исполнитель" отчитался о якобы выполненном "заказе": показал мужчине искусственно созданный снимок убитой женщины. Подозреваемого задержали после передачи оставшейся части вознаграждения.

В связи с инцидентом расследуется дело о приготовлении к убийству по найму (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ).

Петербург

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