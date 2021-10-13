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Правительство РФ намерено расширить полномочия Минсельхоза

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект постановления, которым расширяются полномочия Минсельхоза.

Как сообщается в пресс-релизе кабинета министров, аграрное ведомство планируется наделить полномочиями по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

С учетом этого также предлагается установить, что министерство самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты: порядок выдачи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин; типовые программы профессионального обучения трактористов, машинистов и водителей самоходных машин. В соответствии с этими программами образовательные организации будут разрабатывать соответствующие программы профессионального обучения.

Министерство также будет принимать нормативные акты, предусматривающие образцы форменной одежды, знаков различия и отличия должностных лиц органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, а также порядок ношения ими форменной одежды.

Правительство РФ Минсельхоз

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