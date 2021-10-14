Что случилось этой ночью: четверг, 14 октября

Домашний арест ректора "Шанинки", смертельное нападение с луком и стрелами в Норвегии, роспуск нижней палаты парламента Японии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест до 7 декабря. Следствие ходатайствовало о заключении Сергея Зуева, задержанного по делу экс-чиновницы Раковой, под стражу. Защита не намерена оспаривать избранную меру пресечения.

- На юге Норвегии мужчина с луком и стрелами напал на прохожих. Погибли пять человек, двое ранены. Нападавшим оказался 37-летний гражданин Дании. Мужчина задержан, ему предъявлены обвинения. Мотивы стрелка неизвестны, в полиции не исключают версию о теракте. Следователи полагают, что сообщников у него не было.

- Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в полном отказе от расчетов в долларах. Однако, по мнению президента РФ, доллар "подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты" из-за действий властей США, в том числе из-за попыток использовать его как санкционный инструмент и повышения потолка госдолга. Он также назвал криптовалюту очень нестабильной для торговли энергоресурсами, но не исключил такой возможности в будущем.

- Правительство Японии постановило распустить нижнюю палату парламента. Это было сделано по инициативе нового японского премьер-министра Фумио Кисиды для проведения досрочных всеобщих выборов, которые состоятся 31 октября.

- ЦИАН готовится к IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Холдинговая компания сервиса по продаже и аренде недвижимости Cian plc подала регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Также компания планирует листинг на Мосбирже.

- Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ, опередив канадца Марселя Дионна. В мачте против "Рейнджерс" россиянин забросил две шайбы. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Овечкина теперь 732 шайбы, у Дионна - 731 гол.