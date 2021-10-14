В Ингушетии возбудили уголовное дело за негативный отзыв о Дне Победы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Ингушетии 32-летний пользователь интернета стал фигурантом уголовного дела за негативное мнение о праздновании Дня Победы, его разыскивает следствие, сообщили в региональном управлении СК.

Поводом для уголовного дела стала публикация подозреваемого от 12 июля 2021 года, которая, по мнению следствия, унижает честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

Дело расследуется по статье о реабилитации нацизма с использованием интернета (ч.4 ст.354.1 УК).