Несколько десятков коллег вступили в дело адвоката Павлова

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Адвокаты продолжают подавать жалобы на меру пресечения для их коллеги - руководителя правозащитного объединения "Команда 29" Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении тайны следствия, сообщили "Интерфаксу" в "Команде 29".

"Не менее сорока адвокатов подали апелляцию на решение суда о мере пресечения в отношении Ивана Павлова", - сообщил собеседник агентства.

Среди вступивших в "дело Павлова" коллег - адвокаты Алексей Паршин, Мари Давтян, Алексей Аванесян и другие, отметили в "Команде 29". "Число жалоб может расти - их количество законодательно не ограничено", - добавили там.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" координатор защиты Павлова адвокат Александр Мелешко, защита просит Мосгорсуд отменить постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения Павлову в виде запрета действий, отказать следствию в соответствующем ходатайстве, либо, если апелляционный суд сочтет необходимым, назначить юристу в качестве меры пресечения залог.

Столичный Басманный суд 30 апреля назначил Павлову запрет определенных действий в качестве меры пресечения по делу о разглашении данных предварительного расследования.

Согласно постановлению суда, адвокат обязан своевременно и самостоятельно являться по вызову следователя и в суд.

Кроме того, ему запрещено общаться со свидетелями по своему уголовному делу, за исключением близких родственников, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

Ограничений на передвижение у Павлова нет.

"Дело Павлова"

Павлов был задержан в минувшую в пятницу, 30 апреля, в тот же день ему предъявили обвинение. В номере адвоката в московской гостинице, в квартире его жены в Санкт-Петербурге, на даче в Ленинградской области, а также в офисе "Команды 29" и у IT-менеджера объединения прошли обыски.

Павлов сообщил, что его уголовное дело связано с разглашением данных расследования в отношении подзащитного "Команды 29", журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

По версии следствия, адвокат незаконно организовал публикацию в газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле журналиста.

Павлов вину не признает и считает претензии следствия необоснованными. Согласно позиции адвоката, он сообщал СМИ о фактах нарушения закона в отношении Сафронова.

Дело Павлова ведет центральный аппарат Следственного комитета России.

В поддержку Павлова и "Команды 29" выступило большое число коллег.

Павлов - петербургский адвокат, специализирующийся на защите обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности - в том числе о государственной измене и шпионаже.

Среди его подзащитных - журналист, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан и др. В настоящее время он также представляет защиту Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов), а также так называемых Штабов Навального (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) на процессе по иску прокуратуры об их запрете.