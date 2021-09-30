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Минюст отказался от иска к адвокатской палате из-за ситуации с адвокатом Павловым

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производству по административному иску регионального управления Минюста РФ к адвокатской палате региона из-за ситуации с подпиской о неразглашении данных следствия адвоката Ивана Павлова по делу журналиста Ивана Сафронова.

"Дело прекращено в связи с отказом от иска", - сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Минюст оспаривал решение совета Адвокатской палаты Петербурга об отказе удовлетворить представления ведомства о привлечении Павлова к дисциплинарной ответственности за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования по делу Сафронова.

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Согласно позиции защиты Павлова, "оценка соблюдения норм профессиональной этики является делом самого адвокатского сообщества, которое, как говорит закон, является независимым и самоуправляемым", объяснял "Интерфаксу" адвокат юриста Александр Мелешко.

Ранее петербургское управление Минюста дважды безуспешно обращалось в Адвокатскую палату Петербурга с представлениями о привлечении Павлова к дисциплинарной ответственности. Поводом стали обращения ФСБ. Спецслужба утверждала, что защитник отказался подчиниться следователю и дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования по делу Сафронова.

В апреле 2021 года Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу Сафронова. Следствие считает, что адвокат незаконно организовал публикацию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле. Павлов вину не признает и считает претензии следствия необоснованными. Согласно позиции адвоката, он сообщал СМИ о фактах нарушения закона в отношении Сафронова.

Сейчас адвокат находится в эмиграции.

Минюст РФ Петербург Иван павлов

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