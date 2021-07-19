Адвокат Павлов пока не собирается создавать структуру вместо "Команды 29"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Адвокат Иван Павлов - бывший руководитель правозащитного объединения "Команда 29", объявившего о прекращении деятельности, - пока на собирается создавать новую структуру.

Отвечая на вопрос журналистов в понедельник, он пояснил, что адвокаты и юристы, входившие в "Команду 29", продолжат работу в личном качестве.

"Команда 29" 18 июля объявила о прекращении деятельности на фоне блокировки сайта объединения из-за распространения материалов признанной в РФ нежелательной чешской организации Spolecnost Svobody Informace и опасений уголовного преследования членов и сторонников.

"Команда 29" была создана семь лет назад. Адвокаты и юристы, входившие в объединение, специализируются на делах, связанных с государственной тайной и безопасностью. Они, в частности, защищают обвиняемого в госизмене журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, а также бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, осужденную за шпионаж. Они представляют признанные в РФ иноагентами, запрещенные и ликвидированные как экстремистские организации, основанные оппозиционером Алексеем Навальным.

Павлов в 2021 году стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования.