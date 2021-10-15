Правительство РФ и бизнес будут проводить совместные киберучения для предприятий ТЭК

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российские коммерческие компании, обладающие собственной инфраструктурой для моделирования киберугроз, смогут по желанию подключиться к Национальному киберполигону.

Первой такой компанией станет Центр компетенций НТИ "Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем" на базе Московского энергетического института (МЭИ), чей киберполигон рассчитан на проведение киберучений для организаций сферы электроэнергетики, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Интеграция существенно расширит технологические возможности и позволит проводить более масштабные учения с максимальной реалистичностью исследуемых процессов. Объединение сценариев атак и их отражения на единой площадке сформирует список угроз, с которыми могут столкнуться российские предприятия. Такой опыт будет полезен для усиления информационной безопасности отдельных компаний и для расширения общей базы национального киберполигона", - пояснил вице-премьер.

Благодаря масштабированию промышленного сегмента киберполигона будет создана единая инфраструктура, имитирующая типовое устройство организаций топливно-энергетического комплекса.

В свою очередь директор Центра компетенций НТИ на базе МЭИ Александр Волошин заявил, что "современные технологии и комплексная цифровизация предприятий энергетической отрасли вместе с несомненными их преимуществами ставят новые, сопоставимые по масштабам вызовы и риски, своевременный и адекватный анализ которых позволит их нивелировать или даже полностью избежать".

"Для этого необходимы такие же современные и сравнимые по масштабу и сложности средства моделирования и оценки поведения внедряемых цифровых решений и систем для отрасли в целом", - отметил Александр Волошин.

Развитие Национального киберполигона осуществляется в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Он представляет собой цифровые копии типовых ИТ-инфраструктур организаций ключевых отраслей.

Такие "цифровые двойники" позволяют без риска реального ущерба воспроизводить компьютерные атаки, характерные для конкретного сектора экономики, и отрабатывать меры по выявлению и предотвращению.

Оператором проекта выступает дочерняя компания "Ростелекома" - "Ростелеком-Солар". Сейчас компания ведет переговоры о присоединении к киберполигону с рядом крупных российских корпораций, сообщил Чернышенко.