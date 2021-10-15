Задержан подросток, угрожавший устроить массовое убийство в школе на Чукотке

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Подросток, угрожавший устроить стрельбу в школе на Чукотке, задержан, у него изъято пневматическое оружие, сообщила пресс-служба мэрии Анадыря.

Несовершеннолетний житель села Тавайваам - бывший ученик обеих школ Анадыря - был задержан 13 октября сотрудниками ФСБ и МВД. Подросток признался, что пост в мессенджере с угрозами устроить стрельбу он опубликовал "из хулиганских побуждений", говорится в сообщении.

У несовершеннолетнего было изъято пневматическое оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания ему меры пресечения.

Отмечается, что ученики школы Анадыря на ул. Мира обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp пост бывшего ученика, в котором он угрожал совершить массовое убийство в образовательном учреждении с помощью огнестрельного оружия.

Подростки передали эту информацию руководству школы.