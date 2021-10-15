На Урале в сельском магазине взорвали банкомат Сбербанка

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Свердловской области в магазине поселка Садовый взорвали и обокрали банкомат Сбербанка, сообщила пресс-служба Уральского банка Сбербанка.

Никто не пострадал. Сотрудники кредитной организации выясняют, сколько денег пропало.

В пресс-службе добавили, что, как показывает практика, все преступления против банка раскрываются, преступники несут заслуженное наказание.

Сотрудники полиции ищут очевидцев случившегося и изучают записи с камер наблюдения, сообщили в управлении МВД по Екатеринбургу.