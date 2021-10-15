Беглец из ульяновской колонии задержан в Астрахани по подозрению в двух изнасилованиях

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о разбойном нападении и изнасиловании возбуждено в Астраханской области. По подозрению в преступлении задержан житель Ульяновской области, он ранее сбежал из колонии. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай в пятницу.

"Вечером 14 октября подозреваемый неподалеку от одного из домов в районе гаражей по улице 2-й Зеленгинской в Астрахани, угрожая ножом местной жительнице, похитил у нее мобильный телефон, после чего под угрозой убийством изнасиловал ее", - сказал Хегай.

В пятницу днем подозреваемый задержан. Им оказался 29-летний житель Ульяновской области, подозреваемый также в изнасиловании девочки в Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162, пункту "б" части 2 статьи 131, пункту "б" части 2 статьи 132 УК РФ (разбойное нападение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

По данным следственного управления СКР по Волгоградской области, задержанный – Дмитрий Милохов, 1992 года рождения.

10 октября в Волгограде он напал на школьницу: 15-летняя девочка возвращалась домой, когда мужчина напал на нее и надругался. Биологические следы Милохова были обнаружены на одежде девочки.

Милохов отбывал наказание в колонии-поселении Ульяновской области за совершение имущественных преступлений. Он самовольно покинул исправительное учреждение.

13 октября подозреваемый был объявлен в розыск.