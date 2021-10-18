Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Арестован беглец из ульяновской колонии, подозреваемый в двух изнасилованиях

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Астрахани арестовал на два месяца жителя Ульяновской области, совершившего побег из колонии. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай в понедельник.

Как сообщалось, 15 октября беглец был задержан в спальном районе Астрахани. По данным следственного управления, 14 октября подозреваемый неподалеку от одного из домов в районе гаражей по улице 2-й Зеленгинской, угрожая ножом 26-летней астраханке, украл у нее мобильный телефон. После этого, угрожая ей убийством, изнасиловал.

Он же подозревается в изнасиловании девочки в Волгоградской области. 10 октября в Волгограде он напал на школьницу: 15-летняя ученица возвращалась домой, когда мужчина напал на нее и надругался. Биологические следы Милохова были обнаружены на одежде ребенка.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162, пункту "б" части 2 статьи 131, пункту "б" части 2 статьи 132 УК РФ (разбойное нападение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

По данным следственного управления СКР по Волгоградской области, задержанный – Дмитрий Милохов, 1992 года рождения.

Милохов отбывал наказание в колонии-поселении Ульяновской области за совершение имущественных преступлений – он самовольно покинул исправительное учреждение. 13 октября подозреваемый был объявлен в розыск.

Астрахань Ульяновская область

Новости по теме

Новости

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

Нападения в школах и вузах

Устроивший стрельбу ученик школы в Прикамье был на хорошем счету

Устроивший стрельбу ученик школы в Прикамье был на хорошем счету

Электронные паспорта начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах РФ

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь
Пандемия коронавируса

В Подмосковье 8 человек арестовали за подделку сертификатов о COVID-вакцинации

Угрозу взрыва после ДТП с бензовозом в Сочи ликвидировали

Unilever продал KDV бренды соусов Calve и "Балтимор"

Пандемия коронавируса

В РФ выявлены рекордные 34 325 заражений COVID-19 за сутки

В РФ выявлены рекордные 34 325 заражений COVID-19 за сутки

Во владикавказской колонии восстановили порядок после бунта заключенных

В Оренбуржье 7-летняя девочка попала в больницу после распития алкоголя

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });