Арестован беглец из ульяновской колонии, подозреваемый в двух изнасилованиях

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Астрахани арестовал на два месяца жителя Ульяновской области, совершившего побег из колонии. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай в понедельник.

Как сообщалось, 15 октября беглец был задержан в спальном районе Астрахани. По данным следственного управления, 14 октября подозреваемый неподалеку от одного из домов в районе гаражей по улице 2-й Зеленгинской, угрожая ножом 26-летней астраханке, украл у нее мобильный телефон. После этого, угрожая ей убийством, изнасиловал.

Он же подозревается в изнасиловании девочки в Волгоградской области. 10 октября в Волгограде он напал на школьницу: 15-летняя ученица возвращалась домой, когда мужчина напал на нее и надругался. Биологические следы Милохова были обнаружены на одежде ребенка.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162, пункту "б" части 2 статьи 131, пункту "б" части 2 статьи 132 УК РФ (разбойное нападение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

По данным следственного управления СКР по Волгоградской области, задержанный – Дмитрий Милохов, 1992 года рождения.

Милохов отбывал наказание в колонии-поселении Ульяновской области за совершение имущественных преступлений – он самовольно покинул исправительное учреждение. 13 октября подозреваемый был объявлен в розыск.