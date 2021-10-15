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В "Комитете за гражданские права" сообщили об аресте имущества организации

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Судебные приставы выселили за долги сотрудников правозащитной организации "Комитет за гражданские права", которой руководит член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, сообщил "Интерфаксу" член правления организации Эдуард Рудык.

"Нас выселили, мы вывозим вещи, помещение опечатано. Пришли два полицейских, пять сотрудников департамента городского имущества Москвы и один судебный пристав. Значительную часть имущества арестовали. Задолженность была, потому что у нас в последнее время абсолютно нет финансирования", - сказал Рудык в пятницу.

"Решение о выселении было принято судом первой инстанции и не вступило в законную силу, решения апелляционной инстанции еще нет. У нас (с департаментом городского имущества) были переговоры, мы начали выплачивать средства по задолженности", - отметил он.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

"Комитет за гражданские права" - межрегиональная общественная благотворительная правозащитная организация.

Эдуард Рудык Андрей Бабушкин СПЧ Комитет за гражданские права

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