Что произошло за день: пятница, 15 октября

Инцидент с эсминцем США в Японском море, новые антирекорды по COVID-19 в Москве, старт китайского корабля к национальной космической станции

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Еще две организации признаны в России СМИ-иноагентами. Это учредители "Росбалта" и издания Republic - АО "РС-Балт" и "Москоу диджитал медиа".

- Американский эсминец пытался пересечь границу России в Японском море. Корабль Chafee изменил курс, находясь менее чем в 60 метрах от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц".

- В России обновлены антирекорды по числу заболевших COVID-19 и умерших от болезни. Зарегистрированы еще 32 196 случаев заражения, скончались 999 пациентов.

- МКС на время потеряла ориентацию при тестировании двигателей "Союза МС-18". Проблема была оперативно решена, станция развернулась на 57 градусов. "Союз МС-18" должен вернуться на Землю 17 октября с экипажем в составе режиссера Клима Шипенко, актрисы Юлии Пересильд и командира корабля Олега Новицкого.

- Суд взыскал в пользу гематолога Елены Мисюриной более 4 млн руб. В январе 2018 году она была приговорена к двум годам колонии общего режима по делу о смерти пациента в 2013 году. Уже в апреле дело вернули в прокуратуру, в итоге 4 марта 2021 года Мосгорсуд отменил приговор.

- Британского депутата-консерватора зарезали на встрече с избирателями. Подозреваемый в нападении на 69-летнего Дэвида Эмесса задержан.

- Россия направила в Черногорию запрос о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова. Бизнесмен был арестован, параллельно рассматривается его прошение о политическом убежище.

- Китайский корабль "Шэньчжоу-13" стартовал к национальной космической станции. Запуск прошел в 19:23 по московскому времени, стыковка должна произойти через восемь часов после старта.