Источник сообщил о просьбе прокуратуры уволить сити-менеджера Евпатории

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Крыма внесла в городской совет Евпатории представление о снятии с должности главы администрации города Романа Тихончука, к которому возникли вопросы у правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его данным, предварительно депутаты уже рассмотрели этот документ. 22 октября его окончательно обсудят на заседании.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока располагает.

Глава муниципального образования - председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко сказала агентству, что находится в отпуске и, по ее данным, таких ходатайств в парламент не поступало.

5 октября глава Крыма Сергей Аксенов, что в отношении Харитоненко проводятся следственные действия. По информации источника "Интерфакса", они связаны с разбирательством из-за изменения целевого назначения земельного участка для строительства многоэтажного жилого дома. Отмечалось, что председателю горсовета могут вменить ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), а Тихончук будет в статусе свидетеля.

Тихончука избрали главой администрации в октябре 2019 года. До этого он около полугода исполнял обязанности сити-менеджера курорта из-за уголовного преследования отстраненного от должности Андрея Филонова.

Евпатория - курорт на западе Крыма с населением более 100 тысяч человек.