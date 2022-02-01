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Сити-менеджер Евпатории уходит в отставку

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Роман Тихончук покидает должность главы администрации Евпатории, на которой он проработал чуть более двух лет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во вторник.

"Провел встречу с главой администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

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По его словам, решение о временной замене главы администрации будет принято в среду.

Как сообщалось, с конца сентября в Крыму ушли в отставку шесть министров, два вице-премьера и пять глав администраций муниципалитетов.

Тихончука избрали главой администрации в октябре 2019 года. До этого он около полугода исполнял обязанности сити-менеджера курорта из-за уголовного преследования отстраненного от должности Андрея Филонова.

Евпатория - курорт на западе Крыма с населением более 100 тысяч человек.

Евпатория Роман Тихончук

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