Что произошло за день: суббота, 16 октября

Смерть более тысячи пациентов с COVID за сутки в России, запуск аппарата к Троянским астероидам, массовое отравление метанолом в Екатеринбурге

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ обновлены антирекорды по числу новых случаев COVID и умерших пациентов. Заболели еще 33 208 человек, скончались 1002 пациента.

- Ситуация во владикавказской колонии стабилизировалась после бунта. Во ФСИН заявили, что пострадавших нет. Зачинщиков беспорядков распределят по другим колониям. Омбудсмен по Северной Осетии Тамерлан Цгоев сообщил, что ранее заключенные устраивали голодовку. По его словам, в колонии много инфраструктурных проблем.

- В Екатеринбурге 18 человек умерли из-за отравления метиловым спиртом. Региональный координатор партийного проекта "Единой России" Дмитрий Чукреев рассказал, что погибшие покупали спирт на рынке у дома. Начато расследование, задержаны двое подозреваемых.

- Максим Марцинкевич (Тесак) незадолго до смерти оформил девять явок с повинной. По данным газеты "Коммерсантъ", он дал показания на соратников, в результате дело о двойном убийстве в 2007 году было возвращено в работу, в нем появились десять фигурантов.

- Пациент якутского диспансера напал с ножом на соседей по палате. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

- Американский космический аппарат Lucy стартовал с миссией по изучению так называемых Троянских астероидов. Они находятся в первозданном состоянии с начала формирования Солнечной системы 4,5 млрд лет назад. Они кружат вокруг Солнца по той же орбите, что и планета Юпитер.

- "Зенит" потерпел второе поражение подряд в Чемпионате России по футболу. Клуб проиграл "Арсеналу" (Тула) в 11-м туре, матч завершился со счетом 2:1. "Рубин" и "Локомотив" сыграли вничью со счетом 2:2.